VAU! ⟩ Eesti Iluduskuninganna poseeris seksikas pesus Soome väljaandele

Eesti päritolu modelli kutsub Soome väljaanne Barbieks . Naisel on pikad-pikad blondid juuksed ja kaunid sihvakad jalad. «Me ei pea silmas sellist barbinukku, kes on endasse kilode kaupa plastikut pumbanud, vaid ehtsat nukulikku ilu,» täpsustab väljaanne öeldut.

«Need kes on reisinud lahtiste silmadega, teavad, et lisaks odavale õlule on lahest lõunapool ka palju silmailu,» kirjutab Egorazzi. Väljaande sõnul tegu just sellise neiuga, kes nikastaks Soome poiste kaelad, kui need Tallinna vanalinna tänavatele astuks.