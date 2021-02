Aasta jooksul on zoomi-koosolekutel ette tulnud igasuguseid prohmakaid.

Nädala alguses naerutas inimesi kassifiltri taha varjunud Texase advokaat, kes väitis veendunult, et pole kass. See aga pole kaugeltki esimene kord, kui kodukontori ja videokoosolekutega on kaasnenud lõbusaid prohmakaid.