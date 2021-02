MILJON DOLLARIT ⟩ Näitleja Kevin Harti isiklik šoppaja kasutas mehe raha oma ostude tarbeks

Hart kaebas kohtusse 29-aastase Dylan Jason Syeri , kes mehe tiheda graafiku tõttu talle ostude tegemisel abiks oli. Väidete kohaselt kasutas isiklik ostleja mehe krediitkaarti, et teha oste miljoni dollari väärtuses, kirjutab The People .

Mees on kahtluse all 10 süüdistusega. Mehe õlul lasub vargus, varastatud vara kuritegelik omamine, identiteedivargus ja pettus. Syeri kontod soovitakse külmutada varastatud summa väärtuses, et korvata kahju.