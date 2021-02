PAPARATSOPILDID ⟩ Vaata, milline näeb «Indiana Jones» näitleja Harrison Ford välja ilma kangelaskaabuta!

Legendaarne seiklusfilm on väldanud juba aastast 1981. Filmi viimane osa nägi päevavalgust 2008. aastal. Viienda filmi esilinastus on kavandatud 2022. aastale , kirjutab BBC . Filmiprodutsent Frank Marshalli sõnul polnud tal ühtegi põhjust legendaarne näitleja välja vahetada.

«Me töötame uue stsenaariumi kallal,» rääkis produtsent. «On ja jääb üks Indiana Jones ja see on Harrison Ford». BBC sõnul on aga viies episood pikalt viibinud, kuna stsenaristid on pidevalt tulnud ja läinud. Samuti sai takistavaks faktoriks ka ülemaailmne pandeemia levik.