VIDEO ⟩ Venemaa välisminister Lavrov: kui tahad rahu, valmistu sõjaks

Venemaa ja lääne suhted on madalseisus pärast seda, kui ilmnes, et Vene opositsioonijuht Aleksei Navalnõi mürgitati möödunud aastal närvimürk Novitšokiga ning ta võeti pärast Saksamaalt Venemaale tagasi tulemisel Moskva Šeremetjevo lennujaamas kinni. Vene kohus määras Navalnõile maksupettuse eest määratud tingimisi karistuse rikkumise eest 2 aasta ja 8 kuu pikkuse reaalse vangistuse.

Selle tõttu on Euroopa Liit kaalunud Venemaale uute sanktsioonide kehtestamist.

Euroopa Liidu diplomaadid sõnasid 11. veebruaril uudusteagentuurile Reuters, et tõenäoliselt kehtestatakse Venemaale lisasanktsioone. Kaalutakse Nord Stream 2, mis on gaasitorustik Venemaalt Saksamaale, peatamist ning president Vladimir Putini lähikondlastele reisikeelu kehtestamist.

Saksamaa ja Prantsusmaa juba teatasid, et nad on valmis Venemaad taassanktsioneerima ja esimesed sanktsioonid võiksid jõustuda juba veebruaris.

Venemaa välisministeeriumi leheküljel avaldatud intervjuus sõnab välisminister Sergei Lavrov, et Venemaa on valmis Euroopa Liiduga suhted katkestama.

«Oleme selleks valmis, kui näeme, et meile kehtestatakse uusi majandust kahjustavaid piiranguid. Me ei soovi enda eristamist ülejäänud maailmast, kuid me peame selleks vajadusel valmis olema. Kui tahad rahu, valmistu sõjaks,» sõnas Lavrov.