Tegemist oli eraviislise tseremooniaga, mida sugulased said jälgida videoteenuse Zoom vahendusel, teatab eu.usatoday.com.

Ta hauale pandi ajutine musta värvi hauaplaat, millel on ta nimi, kuid perekond on tellinud pronksist või kivist hauakuju, mis on tõenäoliselt Reynoldsi büst.