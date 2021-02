ARVAMUS ⟩ Marek Reinaas: Keskerakond tuleb rajalt maha võtta nagu dopinguga vahele jäänud sportlane

Paljude eesti inimeste pilgud pöördusid mõned aastad tagasi keskerakonna suunas, kes lubas korruptsiooniga hüvasti jätta ja oma erakonna uueks luua. Nende lootusrikkale pilgule vastasid aga vanad head korruptandi silmad. Ükskõik, kellele need lahked, nii lahked silmad ka ei kuulu.

Rahapakid raamatu vahel

Mõni aeg tagasi saime teada, et värske Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni juht Mailis Reps sai kriminaalkahtlustuse. Päriselt ka või? Piinlik lugu, silmad häbi täis.

Keskerakond on kuriteos süüdi mõistetud organisatsioon. Nende juhatuse liikmed (näiteks Kalev Kallo) on samuti kuritöös süüdi mõistetud, mille puhul tema kaaslased tõid talle lilled ja tänasid hea töö eest. 1

Ausalt – tahaks küsida, et kaua see jama kesta võiks? Kas ei oleks juba aeg sellele jamale otsa vaadata ja kuritegelik organisatsioon ära lõpetada?

Lihtsalt mõned faktid: Keskerakond on kuriteos süüdi mõistetud organisatsioon. Nende juhatuse liikmed (näiteks Kalev Kallo) on samuti kuritöös süüdi mõistetud, mille puhul tema kaaslased tõid talle lilled ja tänasid hea töö eest. Erakonna esimees pääses kriminaalkorras karistusest ainult seetõttu, et ta tervis maagilisel kombel oli nii halb, et ei kannatanud kohtuotsust kuulata. Kuid oli piisavalt jõudu, et võtta tagasi Ansipi raamatu vahele peidetud rahapakid.

Porto Franko kaasuses on linnapea andnud allkirja lepingule, mille sünd kannab korruptsioonikahtlust. Keskerakonna juht ja peaminister astus tagasi korruptsioonisüüdistuste tõttu. Ja nii edasi...

Täielik kopp ees

Tragikoomiline selles loos on muidugi see, et kui mõni aeg tagasi vabandas Jüri Ratas kõige jama eest, mille EKRE valmis keeras, siis me oleme jõudnud olukorda, kus nüüd vabandab sama tihti Kaja Kallas Keskerakonna jamade eest. Looduse ringkäik ja karma.

Keskerakonda kutsutakse juba sotsiaalmeedia postitustes Keskkriminaalerakonnaks. Kõigil on kopp ees.

Põhimõtteliselt ei ole kriminaalsed erakonnad lubatud. See tähendab ju, et nende tegevus tuleb keelustada. Nad tuleb rajalt maha võtta nagu dopinguga vahele jäänud sportlased. 1

Hea uudis on see, et Eesti Vabariigi põhiseaduses on paragrahv 48, mis kenasti kirjeldab, mida selliste kuritegelike erakondadega pihta hakata. Seaduse mõte on järgmine: „Keelatud on ühingud, liidud ja erakonnad, kelle eesmärgid või tegevus on vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega”. Põhimõtteliselt ei ole kriminaalsed erakonnad lubatud. See tähendab ju, et nende tegevus tuleb keelustada. Nad tuleb rajalt maha võtta nagu dopinguga vahele jäänud sportlased.

Kuula nüüd, Ülle Madise!

Meie riigis teostab järelvalvet põhiseaduse täitmise suhtes õiguskantsler, kelleks juhtumisi on praegu sümpaatne ja õiglane inimene Ülle Madise. Hea Ülle, ole hea ja vaata, et ka seda Põhiseaduse paragrahvi ikka täidetaks ja see ellu viidaks. Aitab jamast ja sundlõpetame Keskerakonna tegevuse ja lõpetame selle piinliku jada.