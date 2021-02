ŠOKEERITUD ISA ⟩ Vene «ema» võltsis rasedust ja kasutas beebidena nukke

Esmapilgul kahtlustas mees, et lapsed asendati nukkudega laste varguse käigus. Uurimus algatati, kuna mees väitis, et tema teise ilma läinud kaksikud vahetati nukkude vastu haigla meedikute poolt, kirjutab Daily Mail.

Mees jagas väljaandega isegi videot hetkest, kui ta «lapsi» teki seest lahti mässis ja avastas, et tegu on nukkudega. Ehmunud mees ja tema lähedased võtsid seejärel kiirelt ühendust politseiga ning alguse sai suur lapsevahetus skandaal. Mees soovis matta kaksikud oma pere hauaplatsile Dagestanis.

Naine tunnistas neljapäeval, 12. veebruaril, et ta ei toonudki lapsi ilmale ja mässis nukud tekkidesse, et asjaga lõpuni välja minna. Naine tunnistas, et kuna mees oli uudist kuuldes olnud nii õnnelik ja ta oli pikalt lapsi tahtnud, siis ta lihtsalt ei suutnud talle tõtt rääkida.

Stavropoli kuberner Valdimir Vladimirovi sõnul läbis naine ülevaatuse ja kinnitati, et naine ei ole lähiajal sünnitanud. «Hiljem tunnistas naine, et mõtles kogu loo välja. Mis ma öelda oskan? Ma olen sõnatu,» rääkis kuberner. «Ma loodan, et inimesed, kes ekslikult meie arste süüdistasid, vabandavad,» tõdes mees.

Naise kirjalikus avalduses kirjutab ta: «Mul ei olnud kindlat plaani. Aeg-ajalt mulle tundus isegi, et mu kõht kasvab, ma tundsin end rasedana. Ma käisin jaanuaris ka lapsehälle vaatamas». Naine kirjutab, et teadis, et ta pole rase, kuid ei suutnud teesklemist lõpetada. «Ma valetasin oma lähedastele ja elukaaslasele. Mul on väga kahju,» lõpetas naine. Naine rentis haigla lähedal korteri, kus ta veetis paar päeva peale väidetavat sünnitust.

Enne, kui mees naise valedest teada sai, jagas mees videoavalduses laste varguse tagamaid, rääkides, et lapsed sündisid tervelt, kuid paar päeva hiljem teavitati neid laste surmast. Naine oli oma valega nii kaugele läinud, et mõtles välja surmapõhjuse ja rääkis, kuis talle psühholoogilist abi osutati ja kuidas seejärel lapsed minema viidi. Tekkidesse mässitud lapsed ja nende ema tõsteti mehele teadaoleva info kohaselt koju sõiduks taksosse.