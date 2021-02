USKUMATUD DETAILID ⟩ Mossad tappis Iraani tuumateadlase hiiglasliku kaugjuhitava kuulipildujaga

Kuna tapmisoperatsioon oli äärmiselt suurejooneline, arvasid paljud asjatundjad kohe, et tegemist võib olla Iisraeli luureteenistuse Mossadi tööga. Juudiriik peab Iraani tuumaprojekti teadagi relvastusprogrammiks, mis ohustavat eelkõige Iisraeli.

Samuti oli kohe märgatav, et 59-aastase teadlase mõrv oli täpne ning äärmiselt väljakutsuv. Nimelt tabas kuulirahe teadlase autot otse Iraani pealinna Teherani servas, kuid mehe abikaasa ning turvateenistuse liikmed jäid terveks.

Kõige metsikumad teooriad on pakkunud, et Fahrikadezhi surmapäeval tegutses Teherani juures 62 -pealine relvastatud üksus. Iisraeli meedia avalikustatud detailid ei ole aga vähem ulmelisemad.

Kogu selle aja jooksul toodi Iraani ka tipptehnoloogiline ja ülitäpne kuulipilduja, mis töö lõpule viiks. Väidetavalt oli eesmärgiks mitte mingil juhul kõrvalolijaid vigastada. See smugeldati üle piiri jupphaaval.

Kokku kaalus kuulipilduja komplekteerituna ühe tonni . Metsik kaal kujunes kahel põhjusel. Esiteks oli see kaugjuhitav, et Iraani julgeolekujõud pärast tiimile kannule ei jõuaks. Samuti oli surmarelv varustatud suurelõhkelaenguga, mis kohe pärast operatsiooni kõik asitõendid plahvatusega hävitas.

Väidetavalt oli tegemist Mossadi «soologa» - USA teadis splaanist üliähmaselt, vaid nii palju, kui vaja, et Iisrael liitlase suhtumist tapmisoperatsiooni teaks. Kuidas löök pähe tuumaprogrammi mõjutab, on vara hinnata. Väidetavalt ulatub selle mõju mõnest kuust kuni kolme aastani. Selleks, et Fahrikadezhi asendaja päriselt positsioonil samale tasemele jõuaks, läheb väidetavalt aga kuni kuus aastat.