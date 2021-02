VÄIKE VÕIT? ⟩ Britney Spearsi isa kaotas kohtus osaliselt eestkosteõiguse tütre üle

Mõne päeva eest kirjutasime , et 2000ndate võimsa superstaari Britney Spearsi juhtumist valmis dokfilm. Seal räägitakse täpsemalt palju kõmu tekitanud olukorrast, kus poptähe isal on juba viimased 13 aastat täielik kontroll tütre tohutute finantside üle.

Palju protesti tekitanud ja liikumise «Vabastage Britney» ellu toonud olukord on aga muutumas. Nimelt on James Spearsi hooldusõigus arutlusel Los Angelese kohtus. Neljapäeval sai mees seal ka osalise kaotuse, kuigi on kahtlane, kas seda saab Britney jaoks suureks võiduks pidada.

Britney kaitsja Samuel Ingham kinnitas, et mõistab staari soovi isalt hooldusõigus täielikult ära võtta. «Pole saladus, et mu klient ei soovi oma isa kaaseeskostjaks, aga mõistame ka, et see on täiesti eraldi teema,» lükkas ta küsimuse lahendamise edasi. Inghami sõnul Britney aga suisa kardab oma isa ning soovib ta kontrolli alt pääseda.