GALERII ⟩ Vaata, kui intiimne oli Silvia Ilvese ja Marcel Johannes Kitse ühine kontsert

Tšellist Marcel Johannes Kits sai laiemalt tuntuks, kui võitis esikoha telekonkursil Klassikatähed. Hiljem on teda tunnustatud teistegi preemiatega, näiteks Eesti keelpillimängijate konkursil ning Johannes Brahmsi nimelisel konkursil Austrias. 2018. aasta septembris pälvis ta esikoha mainekal rahvusvahelisel George Enescu nimelisel konkursil. Kits on soleerinud näiteks ERSO, Südwestdeutsches Kammerochester Pforzheimi, Jena filharmoonia ja Iisraeli sümfooniaorkestrite ees. Ta on andnud ka kontserte pianist Sten Heinojaga ning osalenud Arvo Pärdi lastelaulude salvestamisel.

Silvia Ilves on mitmekülgne muusik, kes on esitanud nii klassikalist, varajast kui ka popmuusika repertuaari. Ta on mänginud ansamblis Urban Symphony, keelpillitrios La Phoenix ja koos oma õdedega ansamblis The Ilves Sisters. Ilves on ka hinnatud orkestrant ning mängib ERSOs. Laiema avalikkuse teadvusse jõudis ta 2016. aastal telesarjas Klassikatähed, kus võitis järjekindlalt publikuhääletused ja saavutas viimaks teise koha.