VIDEO ⟩ New Yorgi salongiomanik tunnistab: olen aastaid klientidele superliimiga juukseid pähe kleepinud

New Yorgi juuksur tunnistas, et on aastaid klientidele pikendusi Gorilla liimiga pähe kleepinud.

New Yorgis tegutsev juuksur tunnistas pärast seda, kui üks USA naine rääkis, et tema juuksed on kivistunud, kuna kasutas juukselaki asemel superliimi, et on selle sama liimiga kleepinud oma klientidele juba aastaid juuksepikendusi pähe.