AJA PEEGEL ⟩ Tätoveeringud päästsid Indoneesia naised II maailmasõja ajal seksorjusest

Indoneesia naine Mariana Hoar mäletab selgelt maailmasõjaaegset Jaapani okupatsiooni ja selleaegset hirmus elamist. Et mitte saada Jaapani sõdurite seksorjaks, pidid naised end kaitsma. Kohalik abielutraditsioon Timori saarel eeldab, et abielus olevatel naistel on käed tätoveeritud.