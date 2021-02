PILDID ⟩ Veider austusavaldus: mees tegi oma onu luudest kitarri

Kui sul juhtub nii, et mõne lähedase maised jäänused on tüliks kaelas, siis siin on idee. Instagramis Prince Midnight ina esinenud mees jagab fännidega, kuidas ta teeb oma onu luudest täielikult töötava kitarri.

Muidugi on see kõmu tekitanud. Enneolematust meistritööst tegi loo 3 000 000 jälgijaga juutuuber Jared Dines. Samuti kommenteerivad ka paljud Instagramis.

«Ausalt, see on nii õudne kui ilus samal ajal,» kirjutas keegi. «See läheb kõige vastu, mida moraalselt ja kultuuriliselt õppinud olen, aga samal ajal mõistan miks sa seda tegid ning see on ilus viis sinu onu mälestust hoida.»