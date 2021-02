KARM VIDEO ⟩ Politsei vahistas 9-aastase tüdruku ja lasi talle pipragaasi näkku

Jaanuari lõpus aset leidnud vahejuhtumist avaldati uus video. Sellele on salvestatud uskumatu vestlus patrullpolitseiniku ja tagaistmel pipragaasi täis näoga istuva koolitüdruku vahel.

«Palun ärge tehke mulle nii,» palub 9-aastane tüdruk. Ta soovis, et politseinik üritaks ta näo kõrvetavast ainest ära pesta. «Sa tegid seda endale ise, kullake,» on naispolitseinik aga veendunud.

Kuna politsei peale pipragaasi lakmist enam käeraudades tüdrukuga ei tegelenud, pidi ta 16 minutit ootama, et kiirabi ta näo ära peseks. «See põletab nii hullusti,» nutab tüdruk tagaistmel. «See peabki põletama - seda kutsutakse pipragaasiks,» kinnitab politseinik ning soovitab tüdrukul pea jahutava õueõhu kätte panna.

See on toimus hetk peale karmi vahejuhtumit, kus politsei saabus ema kutsel lahendama peretüli. Nimelt oli Elba Pope 'i neljandas klassis käiv tütar emaga vaieldes hüsteeriasse sattunud, ähvardades ennast ja ema ära tappa.

«Ma tahan isa näha,» karjus tüdruk. «Mida sa teed? Sa lähed vangi ju,» käratas aga politseinik, kes üritas tüdruku jalgu politseiautosse suruda. Kui hüsteerias tüdruk aga politseinikuid ei kuulanud, lasid need talle pipragaasi näkku.

Vahetult seotud politseinikud on praegu töölt kõrvaldatud. New yorgi linnapea ja paljud teised on politsei tegutsemist teravalt kritiseerinud ning ema läks asjaga ka kohtusse.