Blogija Merilin Taimre oma peikast: poleks kunagi arvanud, et me nii kaua koos oleme

Taimre on oma peika Roomet Poomiga koos olnud 2018. aasta maikuust saati – varsti juba kolm aastat. Blogija tunnistas aga värskes instapostituses, et see pole sugugi nii lihtne olnud, kui väljastpoolt paistab.

«Me oleme käinud läbi paksust ja vedelast ning ausalt öeldes poleks ma kunagi ette kujutanud, et elame selle kõik üle ja oleme ikka veel tänase päevani koos,» avaldas Taimre.

Blogija sõnul on peika talle aja jooksul väga palju närvidele käinud, kuid nüüdseks on naine mõistnud, et sellest on hoopis kasu olnud. Taimre arvates pole suhete proovikivid mitte needus, vaid õnnistus. «Ma tõesti usun, et suhted, mis teevad meile haiget, õpetavad meile kõige rohkem enda osade kohta, mida me pole veel armastama õppinud,» selgitas ta oma loogikat.