VIDEO ⟩ Jaak Johanson viimases intervjuus: olen üpris väsinud, aga vaim ei vaju ära

Johanson rääkis vähem kui kaks kuud tagasi ETV eetrisse jõudnud intervjuus, et meel on raskest haigusest hoolimata rõõmus. «Kohati isegi raskematel aegadel tekkis ka mingi elevus, et mis siis edasi saab, kui ei lähe nii hästi. Seal ikka mitu meest suri kõrvalvoodis ära ja oli palju nooremaid kui mina,» rääkis Johanson.

Raskest perioodist hoolimata ei tekkinud muusikul mingit paanikat. «Lähedastel oli ilmselt mingil viisil palju raskem kui minul,» arvas ta.

Muusik teatas raskest diagnoosist 2019. aasta lõpus, mil hakkas saama ka keemiaravi. «Ta tõesti on sedasorti leukeemia, mis võiks paari kuuga ära viia. Aga teisest küljest väga hästi ravitav, kui saab asjad õigesse jonksu,» sõnas Johanson Mihkel Kärmasele antud intervjuus.

Haiglast pääses muusik välja mullu juunis. «Suvi oli vabakäiguvangiks olemine ja ega ma seda ka pahaks ei pane. Aga kogu selle aasta eest on nii arstidele, kui loojale kui ka sõpradele ja tuttavatele suur tänu,» kirjeldas Johanson.

Suvel abiellus ta endast 20 aastat noorema muusiku Krista Citra Joonasega. «See oli otste sõlmimine ja eks ta ole mingi ealine küpsus ka. Soov, et Krista Citral oleks mingid legaalsed õigused, kui ei lähe nii väga hästi, et talle jääksid need õigused,» selgitas Johanson Kärmasele.

Detsembris hellitas muusik lootust, et Johansonide perebänd tuleb uuesti kokku. «Iseenesest väga tahaks ennast veel kuidagi lauljana ja mängijana pildile tuua, kui see võimalik on, aga ega ma ei nuta, kui see ka ei õnnestu,» sõnas ta.

Johanson rääkis viimases intervjuus, et kui diagnoosi teada sai, otsustas ta, et ei hakka halama ega lange enesehaletsusse. «Seda oli üllatavalt kerge hoida. Ma kogu aeg ootasin, et millal see mats tuleb. Vahepeal ikka oli väga valus ja kui keegi lahkub su kõrvalt voodist, kellega sa oled seal mitu nädalat sõbraks saanud ja siis ta on äkki läinud.»

Tolleks hetkeks seda kardetud «matsu» siiski ei tulnud. «Siiamaani olen välja kandnud. Praegu just ei ole väga mõnus periood, niimoodi üpris väsinud, aga vaim ei vaju ära,» kinnitas ta. Johansonil oli ka lootus saada eksperimentaalsesse raviprogrammi.