ARMUKOLMNURK ⟩ Brigitte Susanne Hunt ja Seidi Voogre kaklevad Eesti räppari tähelepanu üle

Ihaldatud parima sõbra rollis on räpiduo Clicherik & Mäxi räppar Mäx. Humoorikas tüli Seidi Voogre ja Brigitte Susanne Hundi vahel sai alguse, kui Brigitte märkas, et Seidi laikis Mäxi Instagrami fotot. «Mäx ei pannud minuga pilti, ega saatnud mulle kingitust, aga tea, et oled ikkagi minu. Minu parim sõber. Hoia temast eemale päriselt nagu Seidi Voogre,» kirjutab Hunt Instagramis.