IROONILINE ⟩ Mehhiko iluduskuninganna võib minna kuni pooleks sajandiks trellide taha

Irooniliseks teeb loo see, et varem on üritanud ärindust õppinud iluduskuninganna jätta endast lausa maailmaparandaja muljet. Naine on väitnud, et üks tema eesmärke on naistevastase vägivalla vastu võitlemine. «Me ei saa käed rüpes seista, me peame naistevastase vägivalla kaotama, korraldades kampaaniaid ja harivaid arutelusid, mis teavitavad mehi sellest probleemist,» ütles ta.