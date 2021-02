HUUMORINURK ⟩ Mees sai trahvi kiiruskaamerale keskmise sõrme näitamise eest, kuigi kiirust ta ei ületanud

Tarkvaraarendaja Ben Baron (44) olevat samas kohas juba varem trahvi saanud. Puhta nahaga pääsenud Ben tõstis mõlemad käed roolilt ja suunas need sõrmed püsti kaamera poole, kirjutab The Sun .

Mehe postkasti ilmusid fotod, koos trahvi põhjusega, milleks oli kaubiku üle kontolli puudumine. «Ma olin naerupisarates. Me võtan ühe meie kõigi eest, et see on lihtsalt nii naljakas,» rääkis kahe lapse isa. Mehe sõnul saab ta aru, et probleem oli mõlema käe roolilt eemaldamises ja ta maksab hea meelega trahvi ära.