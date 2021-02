REEGLITE RIKKUJA ⟩ Endine glamuurimodell Katie Price valetas fännidele ja sattus politsei huviorbiiti

«Ma ei osanud seda oodata. Aias on onn ja selle kaunistused on uskumatud,» rääkis Price nädalavehstusel väljaandele The Sun.

West Midlandsi politsei ja Shropshire politsei uurija Rik Klair kinnitas, et nad said pühapäeval mitu teadet võimalikust Covidi reeglite rikkumisest Oswestry lähedal.

Siiski lisas ta, et ettevõtte juhatajaga jätkatakse suhtlemist, et selgitada välja, kas paar või ettevõte rikkusid Suurbritannias kehtestatud Covid-19 määrusi.

Lisaks avaldas Woods reedel ka pildi, kus vihjas, et tema kallimat on ootamas tõeliselt romantiline sõbrapäevaüllatus.

Valitsuse suunistes on öeldud, et inimene ei saa puhkuseks või niisama ööbimiseks kodust või ajutisest elukohast lahkuda, kui tal pole selleks mõistlikku ettekäänet.

See tähendab, et puhkus Ühendkuningriigis ja välismaal ei ole lubatud ning see hõlmab ka teises majas või haagissuvilas viibimist, kui see pole inimese peamine elukoht.