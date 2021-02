Pornokunn Larry Flynt juba oskab surra: ärasaatmisele pääseb sisse piletiga, saab strippi ja napsi

Tavalise rahuliku ja austusväärse matuse asemel saadetakse Flynt viimsele teele «metsiku peoga», kirjutab TMZ. Mälestusüritust korraldab Hustler Club Las Vegases ning peol esineb klubi tantsurühm «Sexxy After Dark». Veel lubatakse külalistele strippareid ja elavat muusikat.

Eriline on seegi, et pornokunni matusele pääseb sisse igaüks, kel vanust üle 21 ja piisav summa taskus: üritusele müüakse 50 dollari eest pileteid. See teeb natukene üle 41 euro.