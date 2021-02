Kurnatud naine pöördus politseisse, sest abikaasa nõuab 7 korda päevas seksi

Väsinud naine süüdistab kookospähklitest valmistatud nn looduslikku Viagrat selles, et tema 64-aastane abikaasa sai magamistoas uue hingamise. Naise sõnul tahab mees pärast joogi tarvitamist kuni seitse korda päevas seksida, vahendab Daily Star.

Naine ütles politseile, et nautis esialgu mehe uut energiat magamistoas. Tema sõnul polnud nad juba mõnda aega seksinud enne, kui mees avastas, et kookosjook on tema libiido taaselustanud.