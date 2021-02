RAHVA VAENLANE ⟩ Tšiili poliitik vihastas inimesed välja, sest asus vägistajast poega kaitsma: lapsel oli täiskasvanu keha

Tšiili Iseseisva Demokraatliku Liidu opositsioonilise parempoolse partei liige Ivan Roca soovitas isegi süüdistada vägistatud tütarlapse vanemaid, öeldes, et nad oleksid pidanud teda paremini kaitsma, vahendas The Sun.

Roca ütles seda osana oma poja Jurgen Roca Aguayo kaitseks tehtud avaldusest pärast seda, kui Aguayo võeti vahi alla süüdistatuna 12-aastase tüdruku vägistamises.

Tšiili Lota nõuniku Roca avaldusele reageeriti eriti vihaselt, kuna ta teatas, et on häbiväärne, et selliste juhtumite puhul on alati meespool see, kes karistada saab.

Ta lisas, et vanglas poja juures käies oli tal tekkinud arvamus, et tegemist on tragöödiaga, sest samal põhjusel oli seal palju noori mehi.

Seepeale otsustaski Roca avaldada Facebookis postituse, kus pöördus kõigi noorte tüdrukute vanemate poole osutades, et süüdi on nemad, kui nad tema poega ja teisi noori mehi vägistamises süüdistavad.

Nüüdseks laialt levima hakanud postituses väidab poliitik, et vaatamata vanusele oli tüdrukul naise keha ja et noorte tüdrukute vanemad peavad oma lapsi paremini kontrollima.

Nimelt tundus, et poliitik üritas näidata noori naisi ja tüdrukuid vägistamise esilekutsujatena öelda, et perekonna kannatusi saab vältida ainult siis, kui vanemad kontrollivad oma tütreid hoolikalt.

Poliitik jõudis järeldusele, et vanemad, kes seda nõuannet ei järgi, tuleks hukka mõista nende endi halbade valikute pärast ja neid tuleks pidada vastutustundetuteks.

«Tal on ametnikuna avalik vastutus ja tema ütlused on vastuvõetamatud. Ta on üritanud oma 33-aastast poega, kes vägistas 12-aastase tüdruku, ohvriks teha,» vastas partei endine asepresident Isabel Pla Jarufe Roca postitusele.

Üldsuse ja teiste poliitikute vihastele reaktsioonidele vastates viitas aga Roca, et tema jutu mõte on kontekstist välja rebitud.

Ta täpsustas, et ei tahtnud öelda, et noori tüdrukuid tuleks kontrollida, vaid et neid tuleks hoopis suunata.

«Kahju on sellest, mis mu pojaga juhtus, ma lihtsalt külastasin teda vanglas ja see oli täis noori mehi nagu tema, kes on peetud kinni alaealistega suguühtes olemise eest, kui nad ei ole mõelnud sellega kaasnevatele tagajärgedele. See tundub minu jaoks väga vale, hoolimata sellest, kas alaealine näis vanem või mitte,» õigustas Roca end väljaandele Eldesconcierto kommentaari andes.

Siiski tõdes poliitik, et peab vastutavaks noorte tüdrukute vanemaid, et need ei keela oma tütardel kohtuda vanemate meestega ja vastutustundetult käituda lubavad.

Ta lisas, et mõlemapoolse kuriteo eest maksab aga ainult vangi saatedav mees.