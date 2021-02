Austraalia peaminister palus vabandust endiselt töötajalt, kes väidetavalt parlamendihoones vägistati

Brittany Higgins avalikustas temaga märtsis 2019 juhtunu meedias öeldes, et ta vägistas pärast tööd õhtusel ajal endine meessoost kolleeg ja see leidis aset kaitseministri ametiruumides, teatab cnn.com.

Naine andis intervjuu Austraalia kanalile Network 10 saatele «The Project», milles ütles, et ta oli juba töölt lahkumas, kui üks kolleeg ta abi palus ja kutsus ta parlamendihoonesse kaasa, et tal on sealt vaja dokumente võtta. Nad sõitsid sinna taksoga ja naise arvates jootis kolleeg talle midagi varem sisse, sest ta kaotas seal teadvuse.