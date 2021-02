KINNI TEIBITUD ⟩ «Seksi ja linna» asendusnäitleja on seni šokis sellest, mida ta võtteplatsil koges

Asendusnäitlejana tegi Heather kaasa teleseriaali «Seks ja linn» neljas hooajas. Telesarja kuus hooaega vältasid aastatel 1998–2004.

Naise ülesanne oli seista võtteplatsil, et filmimeeskond saaks paika panna valguse, enne kui kuulsad näitlejad võtteplatsile saabuvad. Heatheri sõnul on ta tänu oma välimusele töötanud ka mitme teise Hollywoodi näitleja asendajana, kirjutab The Independent.

Heather sai töökoha 1999. aastal, olles vaid 26-aastane. Naise sõnul elas ta tol ajal vallalisena üürikorteris ilma teleri ja arvutita ning tal polnud aimugi, et sellised kummalisevõitu töökohad üldse olemas on.

Ühel õhtul kiikas Heather jalutuskäigul New Yorgis ühe baari suurest aknast sisse. Teda intrigeeris see, mida ta baari teleka ekraanil nägi, ning ta astus sisse, et «Seksi ja linna» jagu lõpuni vaadata.

Naise sõnul polnud ta rahaline seis kunagi teab mis kerge. Ta tõdes, et mängis noorena raha teenimiseks Trumpi ärihoone ees viiulilt ja töötas hiljem söögikohas, kus juhataja aeg-ajalt tema tagumikku katsus. «Ma tahtsin lahkuda, aga ma vajasin tööd,» ütles Heather.

Just selles töökohas ütles üks näitlemisega tegelev töökaaslane Heatherile, et ta näeb välja nagu «Seksi ja linna» Charlotte. «Ehk õnnestuks sul tema asendusnäitlejana tööd saada,» lisas ta.

Just seda Heather tegigi ning ta hakkas castingu-kontorite koridore väisama. Kõige traumeerivam kogemus meenub talle neljanda hooaja jao filmimisest, kui Charlotte'i tegelaskuju käis naistearsti juures.

Heatheri sõnul jäi ta günekoloogilises toolis magama, kuna oli pikkadest tööpäevadest kurnatud. Ärgates olid ta jalad teibiga tooli külge kleebitud ja terve võttemeeskond itsitas naerda, tehes samal ajal naisest polaroidfotosid.

Naine ei julgenud pikka aega enda eest võtteplatsil seista. Ta meenutab, kuidas alfaisasest näitleja näitas sõrmega Heatheri kaasnäitleja poole, kes oli Miranda asendaja. «Ma tahan teda kinniseotuna ja kinni topitud suuga oma haagisesse,» lausus mees.

Kui sama näitleja teinekord Heatherile lähenes, võttis naine julguse kokku ja lajatas talle: «Siin on minu ruum. Minu töö on siin seista, nii et tõmba tagasi.» Peale seda mees teda enam ei tülitanud.

Kuigi naine jäi paljusid asju võtteplatsil töötamisest igatsema, taipas ta, kui kõlvatu filmitööstus on. Heatheri sõnul õppis ta seal töötades nii mõndagi, näiteks seda, kuidas teiste naiste, kaastöötajate ja muidugi enda kaitseks välja astuda.