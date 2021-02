ARVAMUS ⟩ Harly Kirspuu: Tagumikuga vehkivatest tüdrukutest

Ükspäev sattusin telesaadet vaatama ja Kuuurijasse oli laekunud mingisugine kodanik Merylin Nau, kelle üldine funktsioon ühiskonnas arusaamatuks jääb, aga kes ennast suunamudijaks peab. Lisaks vähe põrunud Naule veel trobikond tema saatusekaaslasi, kes vingusid selle üle, et kujutage ette, meie panime endast poolalasti (mõnikord ka puhta alasti) pilte Internetti üles, ja siis mingid tegelased hakkavad neid tasuta jagama.

Internet on vaba, torukesed!

Koheselt tekib mul küsimus – mis kuramuse moodi on võimalik, et aastal 2021 ei ole isehakanud bikiinistaarid pihta saanud sellele, et tasuta porno ja tasuta erootika on maailmas juba ammu olemas – ja kui sa kord midagi juba netti paned, siis see muutub automaatselt jagatavaks. Kes tahes ja kus tahes võib su pilte edastama kukkuda.

Kuuurijasse oli laekunud mingisugine kodanik Merylin Nau, kelle üldine funktsioon ühiskonnas arusaamatuks jääb, aga kes ennast suunamudijaks peab. 2

Päeva lõpuks võib ju käia igasugustes saadetes kurtmas igasuguste asjade üle, olgu see mõttetu beibefoto või midagi muud sama asjatut. Osa seltskonnast seda võimalust kasutabki – väga hoolikalt. Kui me räägime toodete ja teenuste ostust või müügist, siis tahes-tahtmata paneb lõppolukorra turg ise paika, aga oodata inimestelt, kes käivad üleriigilises televisioonis uhkustamas, kuidas nad viiekohalisi summasid teenivad, kuid – nagu selgub – maksude maksmisest mitte midagi kuulnud ei ole, ei olegi mõtet oodata, et nad kapitalistliku majanduskorralduse põhialustest midagi taipaks.

Erootika on veel eriti selline ala, et kui sa oma poolpalja tagumiku pesulõksudega netti üles riputad, siis sinna ta jääb. Mingite uuringute kohaselt mootustavad pornosaidid 40% kogu internetiliiklusest üldse.

Ilmselgelt ei oleks seda nii palju, kui see kõik oleks tasuline, vähemalt mitte aastal 2021.

Isegi enne seda, kui Internet kõikvõimsaks muutus – nii 20 aastat tagasi – tehti Ameerikas mõned uuringud, kus pornograafia ja erootika teemalisi ajakirju oli osades piirkondades saada kolm korda rohkem, kui mis tahes muude aladega seonduvaid väljaandeid.

Streisandi efekt

Peale nimetatud tibide inisemist nimetatud teemal lülitus töösse Streisandi efekt: Kui sa piisavalt valjuhäälselt kurdad, et miks kõik seda sinu tehtud asja vaatavad, siis hakkavad seda veel rohkemad inimesed vaatama, sest rohkemad inimesed on nüüd sellest teadlikud.

Nüüdseks on need isegi guugli otsinguga täitsa leiatvad, nagu välja tuli. Nagu öeldud: kui sa oled midagi Internetti üles toppinud, siis sa lased ta vabaks.

Päeva lõpuks võib ju käia igasugustes saadetes kurtmas igasuguste asjade üle, olgu see mõttetu beibefoto või midagi muud sama asjatut. 2

Kui telekasse hiilida ja üritada ennast kuidagi uuesti leiutada – näidates ennast ühest küljest tagakiusatud ettevõtjana, kuid samas keeldudes kategooriliselt midagi tegemast selle nimel, et ka teistel sinu halast imelik ei hakkaks – siis oled sa äkki ise millestki valesti aru saanud?

Täpselt nagu Village People!

Siinkohal meenud üks imelik film, nimelt “Can’t Stop the Music” (1980), mis seletab lahti, kuidas peale disko surma rahvusvaheliselt tuntud geidiskokollektiiv Village People üritas ennast uutes oludes taasleiutada, olles samas mängufilm, mitte dokumentaal.

Peale nimetatud tibide inisemist nimetatud teemal lülitus töösse Streisandi efekt: Kui sa piisavalt valjuhäälselt kurdad, et miks kõik seda sinu tehtud asja vaatavad, siis hakkavad seda veel rohkemad inimesed vaatama 2

Iseenesest oleks justkui kõik nagu peab, aga kõik Village People’i liikmed on kirjutatud vähem või rohkem toonitatult heterodeks – tüdruksõpradega ja puha. Tulemuse lasid kriitikud põhja ja vaatajad ka, sest heteroseksuaalne Village People on sama usutav kui see, et keegi praegusel ajal kellegi alastipiltide eest maksma hakkab.