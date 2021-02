Lauljatar Ariadne: YouTube'i videotega üüri ära ei maksa

Liina, kes lisaks lauljatari-ametile on tuntud ka kui sotsiaalmeedia mõjutegelane koos oma kihlatu, Martti Hallikuga, puudutas veidi sotsiaalmeedias rahateenimise võimalusi. «Teenib, aga peamiselt brändiga koostöödest» kergitab Ariadne saladuseloori suunamudijate rahakoti sisult. «YouTube's on ka passiivne sissetulek, aga see on niivõrd väike, et veerand üüri saab võib-olla ära maksta, kui teha kuus neli videot» kommenteeris Liina enda ja Martti YouTube'i kanaliga sissetuleku teenimist. Paar kuud tagasi andsid noored teada, et panevad videote tegemise pausile.

Ehkki lauljatari esinejanimi on Ariadne, siis perekeskis kutsutakse teda Liinaks. «Ariadneks kutsuti mind väiksena siis, kui ma pahandust tegin» naljatleb naine.

Noore lauljatari karjäärivalik pole üllatav: Liina ema Ita-Riina on lauluõpetaja ning ka lauluvõistluste korraldaja. Küll aga on üks naljakas juhtum seoses laulmisega Liina varajasest lapsepõlvest, kui lauljakarjäär Liina silmapiiril veel ei terendanud.

«Kõigi jaoks oli täiesti loogiline see, et sa paned oma lapse ka ju laulma» kirjeldab lauluvõistluse korraldajast Ita-Riina esimest võistlust, kus 3-aastane Liina osaleda oleks võinud. Ita-Riina aga hoopiski otsustas mitte oma tütart esinema panna: toona tundus emale, et tütar ei pea väga hästi viisi. See aga Liinat lavalt eemale ei hoidnud - tütre ülesanne oli kõigile esinejatele jagada tänukirju, kuid pisike Liina tegi sellest iga kord hoopiski enda show. «Ta andis need tänukirjad hästi kiiresti üle ja siis kummardas saalile ja nautis oma aplausi» kirjeldab ema esimest võistlust, kus tütar küll ei osalenud, kuid rambivalgust nautis. Järgmisel aastal osales Liina juba võistlusel laulja rollis.

Esimese tätoveeringu tegi Liina 15-aastaselt, kui ta käis koos emaga Itaalias reisil. Liinale on alati tätoveeringud väga meeldinud ning ta soovis, et kindlasti oleks tema esimene tätoveering tähendusrikas. Seda see saigi olema - esimesed tätoveeringud tegidki ema ja tütar koos. Kusjuures ei teinud sugugi ema tätoveeringut vaid tütre õhutusel - Ita-Riinal on kokku lausa neli tätoveeringut.