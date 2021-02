Sildarude peredraama: ette olevat tulnud ka perevägivalda

«Nagu meile on väidetud, siis nüüd räägivad Kelly ja laste ema Lilian ära «kogu tegeliku loo», kuidas Tõnis on olnud vägivaldne isa, ära varastanud oma tütre rahad, sundinud Kelly vastutahtmist sporti tegema, pantvangistanud poja ja mis kõik veel» on öeldud avalikus pöördumises, millele on alla kirjutanud lisaks Tõnisele ja Henryle ka vanavanemad.

Kelly sõnul on üks põhjus, miks ta on otsustanud meedia poole pöörduda see, et et tema sõnul tundub hästi paljudele ja vähemalt tema arvates meedias võib-olla kajastatakse olukorda selliselt, et tema tahab kellelegi kotti üle pea tõmmata. «Teine asi on see, et tunnen, et minu lugu võib teisi inimesi julgustada ja neid motiveerida tegema neid samme, millega minul liiga kaua aega läks» ütleb Kelly.