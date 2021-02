FOTOD ⟩ Ukrainlanna juuksed on nii pikad, et riideid ei peagi kandma

36-aastase Alena Kravtšenko juuksed on 1,8 meetrit pikad, nii et neid saab seksikatel instapiltidel kasutada ka kehakattena. Ukrainlanna juukseid pole kolm kümnendit lõigatud, kui kõrvale jätta väiksem lõhkiste otsade trimmimine, kirjutab Daily Star .

Kravtšenko hoiab enamasti juukseid krunnis, kuid kui ta need valla päästab, on kogu tähelepanu temal. Naine üritab oma kiharaid mitte liiga tihedalt pesta, et loomulik sära ja tugevus säiliks – väidetavalt on korralikku pesu vaja vaid kord kolme nädala jooksul. Värvinud ta juukseid kunagi pole.