Avalikkuse ette on juba mõnda aega tilkunud infot Sildarude perekonna tülist, lahutusest ja vastastikustest kohtuhagidest. «Pealtnägija» lahkas väidetavat koduvägivalda, mis spordipere lõhki ajas.

Möödunud suvel esitati kahtlustus pereisa Tõnis Sildarule seoses väidetava kehalise väärkohtlemise ja omastamisega suures ulatuses.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirle Melk ütles «Pealtnägijale», et uuritakse sündmusi, mis pandi toime perioodil 2018–2019. «Neid kehalise väärkohtlemise episoode oli mitmeid ja kahtlustuse kohaselt on ta (Tõnis Sildaru – toim) need toime pannud nii oma elukaaslase kui ka tütre Kelly osas,» sõnas Melk.

Vanemprokurör lisas, et menetlust poleks alustatud tõenditeta, mis toetavad Kelly ja tema ema Lilian Talvingu väiteid.

Tõnis Sildaru, kes keeldus «Pealtnägija» kaamera ette tulemast, oma süüd ei tunnista, vaid süüdistab lõhki läinud pere naispoolt pahatahtlikkuses. Tema sõnul on süüdistuste taga petetud naise kättemaks, millesse tõmmati kaasa mässumeelne tütar, kes koos liialdavad ja valetavad.

Kelly, Tõnis ja Henry Sildaru 2016. aastal. FOTO: Erik Prozes

Kelly Sildaru ütles «Pealtnägijale» antud intervjuus, et on mõelnud ka selle peale, kas perevägivallast rääkimine võib tema edasist rahvusvahelist karjääri kahjustada. «Ma ise ei tunne, et see peaks kuidagi halvasti mõjuma. Ma olen ohver, ma ei ole ise midagi valesti teinud,» sõnas ta.

Vigursuusatamise maailmameister usub, et kuna on teistele eeskujuks, peab ta seda lugu avalikult jagama. «Muidu kasvõi meedias intervjuusid andes tunnen, et ma valetan inimestele, kuna ma pole aus,» lisas ta.

Lilian Talving rääkis «Pealtnägijas» 2018. aasta juulis aset leidnud seigast, kui pidi kodust lõhkise näoga põgenema. «Sellele põgenemisele eelnes järjepidev ja kestev vaimne vägivald ja igasugune kinnihoidmine, ähvardamine, solvamine. Sellele lisandus Tõnise poolt toimepandud füüsiline akt, mille tagajärjel ma sõprade juurde põgenesin,» meenutas Lilian.

Kui Kelly aru sai, et Tõnis Lilianile füüsiliselt liiga teeb, astus ta ema kaitseks välja, kuna ei suutnud seda kõrvalt vaadata. «Ta hakkas isale taunivaid märkusi tegema, et see ei ole normaalne, keegi ei pea sellist asja taluma. Kui Kelly ka tema vastu astus, siis sai momentaalselt Kellyst minuga samaväärne vaenlane, keda oli vaja allutada,» rääkis Lilian.

Näide Tõnise verbaalsest vägivallast tütre suunal jõudis ka ETV eetrisse. «T...a, ole vait, plika, raisk! Sõna otseses mõttes f...ing ole vait! T...a, sa oled vastik tõusik, raisk! Kuidas sa lihtsalt f...ing ei näe? Miks Henry vastu päid ei saa?» karjus Tõnis tütrele, kui too oli trenni minnes auto peale hiljaks jäänud.

Väidetavalt oli Tõnis Kelly vastu ka füüsiliselt vägivaldne: neiu meenutas üht tüliolukorda, mis tekkis Soomes spordilaagris. «Hakkasin välisuksest välja tormama, aga enne kui välja jõudsin, haaras ta mu juustest kinni, tiris mu magamistuppa voodi peale, lükkas mu sinna maha. Ta karjus mu peale, karjusin vastu ja selle peale ühel hetkel ta lihtsalt lõi lahtise käega mulle vastu nägu,» rääkis Kelly.

Kelly sõnul muutus isa tülide käigus ettearvamatuks ja oli justkui kõigest võimeline. Ühel korral olevat Tõnis võtnud köögist suure noa ja selle selja taha peitnud. Kelly sõnul haaras teda surmahirm.

Seda kinnitas ka Kelly füsioterapeut Sirli Hinn, kes sai juba mitu aastat tagasi sõnumeid, et tüdruk kardab oma isa. «Ma olen ise ka vahel mõelnud, kuidas ta sellise terrori all suutis teha oma soorituse ära,» ütles Hinn.

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru koos oma ema Lilian Talvinguga. FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp

Pereisa Tõnis ei eita otseselt, et on tütre peal vägivalda kasutanud, kuid sel on olnud tema sõnul hoopis teistsugune kontekst. «Ma olen teda kindlasti kinni hoidnud ja enesekaitset rakendanud,» rääkis Tõnis «Pealtnägijas» ning väitis, et hoopis tütar oli nii tema kui ka perepoja Henry Sildaru vastu vägivaldne.

Tõnise leer esitas selle kohta eelmisel nädalal ka kuriteokaebuse, milles süüdistab Liliani ja Kellyt ähvardamises, kehalises väärkohtlemises, eraviisilises jälitustegevuses, varguses, omastamises ja arvutikelmuses. «Me oleme lihtsalt kaks aastat elanud Henryga vaimse terrori all,» väitis mees.

Esimene klipp tänaõhtusest «Pealtnägijast» avalikustati hommikuses «Terevisioonis».