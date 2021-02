Sildarude peretüli järgmine vaatus: pereisa Tõnisele esitati kahtlustus naise ja tütre kehalises väärkohtlemises

«Ringvaates» näidatud katkendist selgus, et möödunud suvel esitati kahtlustus pereisa Tõnis Sildarule seoses väidetava kehalise väärkohtlemise ja omastamisega suures ulatuses.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirle Melk ütles «Pealtnägijale», et uuritakse sündmusi, mis pandi toime perioodil 2018–2019. «Neid kehalise väärkohtlemise episoode oli mitmeid ja kahtlustuse kohaselt on ta (Tõnis Sildaru – toim) need toime pannud nii oma elukaaslase kui ka tütre Kelly osas,» sõnas Melk.

Tõnis Sildaru, kes keeldus «Pealtnägija» kaamera ette tulemast, oma süüd ei tunnista, vaid süüdistab lõhki läinud pere naispoolt pahatahtlikkuses. Tema sõnul on süüdistuste taga petetud naise kättemaks, millesse tõmmati kaasa mässumeelne tütar, kes koos liialdavad ja valetavad.

Kelly Sildaru ütles «Pealtnägijale» antud intervjuus, et on mõelnud ka selle peale, kas perevägivallast rääkimine võib tema edasist rahvusvahelist karjääri kahjustada. «Ma ise ei tunne, et see peaks kuidagi halvasti mõjuma. Ma olen ohver, ma ei ole ise midagi valesti teinud,» sõnas ta.

Vigursuusatamise maailmameister usub, et kuna on teistele eeskujuks, peab ta seda lugu avalikult jagama. «Muidu kasvõi meedias intervjuusid andes tunnen, et ma valetan inimestele, kuna ma pole aus,» lisas ta.

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru koos oma ema Lilian Talvinguga. FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp

Esimene klipp tänaõhtusest «Pealtnägijast» avalikustati hommikuses «Terevisioonis».

Kelly sõnul otsustas ta meedia poole pöörduda, sest paljudele võib tunduda, et tema tahab kellelegi kotti pähe tõmmata. Ta ütleb, et ka meedias kajastatakse võib-olla olukorda just selliselt. «Teine asi on see, et tunnen, et minu lugu võib teisi inimesi julgustada ja neid motiveerida tegema neid samme, millega minul liiga kaua aega läks,» ütleb Kelly.