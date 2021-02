ARVAMUS ⟩ Juku-Kalle Raid: tippsportlased töötagu kõndiva ravimilaborina, mitte kasutu dopingupanijana

Tippspordis võiks igasugu dopingukontrollid täiesti lõpetada, saaksid farmatseudid katsetada ja härjad end süstida ning medali peale rügada nii et sooned sodiks.

Ja arvatavasti tuleks siis ka normaalne hobisport tagasi, kus tähtis pole mitte võit, vaid osavõtt. Sel oleks ühtlasi meeletu potentsiaal kasvõi füsioloogia ja biokeemia arenguks, isegi loomad ei peaks kannatama. Tõenäoliselt on võimalik tippsportlaste peal ka mingeid uusi ravimeid välja töötada. Ikka võistluste käigus ja medaleid külvates.

Keelamine tippsoprdis on jama!

«Lisaks tekkiks ka täiesti uusi võimalusi kihveokontoritele,» jätkab Tiit Kukk, «näiteks saaks kihla vedada selle peale kas mõni USA polt veab 400 meetri jooksus finišini välja või kukub enne finišit oimetult maha või kas Eesti laskesuusataja keemia tema soontes on piisavalt vinge, et tagada talle 69. koht.»

Ka oleks see aus, kui lastele saaks maast madalast südamerahuga seletada, et kogu tippsport püsib süstla najal püsti ning kui laps tahab sellesse tsirkusesse klouniks minna, siis peab arvestama sellega, et neljakümneselt on elu põhimõtteliselt läbi.

Kõigega nõus, profid võiks kasutada mida tahavad. Keelamine on jama! Tippspordis, vastupidi, tuleb kõike lubada, avalikult välja öelda, et kogu see pull seisab süstla najal püsti ja las kütavad nii, et veri ninast väljas. Farmaatsiahiiud saavad oma klubidega kusagil olümpiamänge korraldada ja venelaste, norrakate ning alaverirahvaga süstimisjaamast süstimisjaamani suusatamises ja süstimises konkureerida.

Onud süstlaga ja kultuuritegelased

Tippsordiga meenuvadki viimasel ajal hoopis Saksa DV kirvenäo ja habemega kettaheitjatest tütarlapsed, igasugused hormoonikatsetajad ja noored ning vanad keemiasõbrad. Paraku on enam kui kaheldav, kas sihukest asja peaks tolereerima ka maksumaksja? Näiteks spondeerima Eesti koondise väljasõitu vahelejäämisepunkti, või otsigu sportlased endale tabletimeistritest sponsorid, kellega seda kõike omavahel teha, mingis neile arusaadavas paralleelmaailmas.

Kui näitlejad, kirjanikud, kunstnikud oleks kogu aeg laksu all, ei näeks me mitte ühtegi teost, küll aga seletaks mõni rahvakirjanik AK-s: «Ei tea, nihu läks täna! Ei olnd seda õiget tunnet sees! Siit ka need 2401 kirjaviga ja puuduv süžee!»

Ülaltoodu muuseas ei kehti hobispordi kohta, keegi pole õiendanud laste trennide või tervisliku liikumise kallal. See on kõik OK. Aga milline normaalne vanem vaataks väga nunnu pilguga pealt, teades, et kui poiss on piisavalt tugev, hiilib trennimajja ükspäev onu süstlaga?

Muuseas, kui muud kultuuriministeeriumi poolt toetatavad tegelased – näitlejatest kirjanikeni, kunstnikest arhitektideni – oleks kogu aeg juua täis või laksu all, ei näeks me kusagil mitte ühtegi teost ega maja, küll aga kuuleks iga päev, kuidas mõni kirjanik seletab AK-s: «Ei tea, nihu läks täna! Ei olnd seda õiget tunnet sees! Siit ka need 2401 kirjaviga ja puuduv süžee!» Ja nuuskaks üht ninapoolt näpuga kinni hoides põrandale.

Ei kujuta ju ette?