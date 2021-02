Noblessnerisse tehtud jääaugus sünnivad lummavad Instagrami pildid

Noblessneri sadamasse tehtud südamekujuline jääauk ei ole iseenest midagi ainulaadset, sõbrapäeva paiku tehti sarnane kuju ka näiteks Piritale. Südamel ja südamel on aga vahe sees, sest mitte kõik ei ole ühtmoodi fotogeenilised. Kui Piritale tehtud südamel on alumine ots lahti, siis Noblessneri süda on n-ö täielik.