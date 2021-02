Triatloniks valmistuv Luisa Rõivas avaldas, kust ta treenimiseks aega näpistab

«Kuhu mahutada trenn te küsite? No ega see ongi huvitav küsimus. Aga olen seda meelt, et tuleb leida lahendusi, mitte takistusi,» kirjutab Luisa pildi juures, millel näeb teda treeningratta seljas istumas. Nimelt rentis Luisa endale treeningvahendi koju, et ei peaks koroonapandeemia ajal jõusaalis käima.

Lauljatar kasutab treenimiseks igat vabat hetke. «Ja isegi kui on tunnine auk telesaate ja kontserdi proovi vahel, siis 40 minutit jõuab sõtkuda küll. Nii et tuld...🔥 Tule ka triatlonile. Mitte, et see hetkel tähendaks, et mina finishisse jõuan...😂» julgustab lauljatar ka kõiki teisi proovima.