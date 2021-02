ETTEVAATUST, VIRVE TULEB ⟩ Kelguga kihutav Kihnu Virve oleks napilt mudilase alla ajanud

Videosalvestis Virve vahvast vastlaliust riputati visitkihnu TikToki kontole. «Mis vastlad need on, kui Kihnu Virve koos kogukonnaga liugu ei lase,» märgiti video juures ära. Vastlapäev oli 16. veebruaril.

Videost on näha, et Virve tuli mäest alla nii korraliku hooga, et tema teelt tuli lausa üks laps ära tõmmata. Pärast peatumist säras memme näol südamlik naeratus. Vaata ise, kui ei usu!