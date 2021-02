VINGE! ⟩ Rozell astub laupäeval toimuval Eesti Laulul lavale värske looga «Fever»

Eesti tantsumuusika produtsent Rozell andis välja uue loo « Fever », milles teeb kaasa Sir Jeremy Green , kelle puhul on tegu Noormetsa hea tuttava ja andeka aristiga Los Angelesest.

«Eestimaa lumises ja külmas talves on üks tantsulugu just puudu,» sõnas Rozell. «Miks mitte ennast lumes soojaks tantsida ja oma videosid sellest TikTokis jagada,» kutsub Hans ülesse kõiki loo taustal jalga keerutama.

Hans Noormets õppis aasta aega muusikaprodutseerimist Ameerikas , kuid on nüüd seoses viiruspuhangutega peamiselt kodumaal uut materjali ette valmistanud.

«Fever» on jätkuks tema eelmise sügise hitile « Critical », mis ronis mitmete Suurbritannia raadiojaamade edetabelites. Tänu lugu saatnud suurele edule, õnnestus Rozellil esitada oma uut lugu «Fever» ka sealses raadios Kiss FM , kus seda ka edaspidi kuulata saab.

«Ootan väga, et saaks juba lavale ja esineda ning rääkida Covidist minevikuvormis,» tõdes Rozell. «Hetkel siiski loodan, et saan peatselt publiku ette astuda ka läbi ekraani.» Laupäeval tõesti Rozellil see võimalusel avaneb ja teda saab näha Saku Suurhalli laval külalisesinejana.