TIME 100 NEXT ⟩ Soome peaminister on tulevikku kujundavate juhtide nimistus

Loendis «Time 100 Next» tunnustatakse juhte eri valdkondadest, nagu äri, meelelahutus, poliitika, sport, teadus ja tervis. See on lisa uudisteajakirja Time maailma kõige mõjuvõimsamate inimeste nimistule, mida on koostatud aastast 1999. Nimistus on näiteks Ameerika lauljatar Dua Lipa, näitlejatar Ana De Armas ja Joe Bideni inauguratsioonil esinenud luuletaja Amanda Gorman.