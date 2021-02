Teise maailmasõja ajal uppunud laevalt pinnale toodud kiri: mu kallis, hoia end!

Tegemist on kirjaga, mille kirjutas sõdur oma kallimale, Irise-nimelisele naisele 80 aastat tagasi, teatab theguardian.com.

«Mu kallis, hoolitse enda eest ja hoia end, mitte ainult enda pärast, vaid ka minu pärast. Kujutlen, kuidas ma sind suudlen ja kuidas kallistan. Loodame, et see verine sõda saab varsti läbi,» on sõduri kirjas, kes oli praeguse Pakistani alal Waziristani piirkonnas Briti armee kooseisus.

Sõduri kiri oli vaid üks kiri 717, mis olid SS Gairsoppa pardal ja mis ei jõudnud mitte kunagi Suurbritanniasse.

Saksa allveelaeva U-101 torpeedo tabas SS Gairsoppat 16. veebruaril 1941 Iirimaa ranniku juures. Pardal olnud 86 meeskonnaliikmest vaid üks jäi ellu.

Briti kaubaleva SS Gairsoppa vrakk, mille leidis 20112 USA sukeldumisfirma Odyssey Marine Exploration FOTO: HO/AFP/Scanpix

SS Gairsoppa vrakk on 4700 meetri sügavusel. Selle leidis 2011 USA sukeldumisfirma Odyssey Marine Exploration, mille meeskond tõi Briti endiselt kaubalaevalt pinnale ligi 50 tonni hõbedat, kuid ka postikotid, mis olid setete all ja mille tõttu ei pääsenud õhk valgus ja vesi juurde ning post säilis.

Briti teise maailmasõja aegse kaubalaeva SS Gairsoppa hõbedalaadunug FOTO: /AP/Scanpix

«Tegemist oli anaeroobse keskkonnaga, mille tõttu lagunemist ei toimunud. Ja kuna oli mitu postikotti koos, siis hunniku keskele jäänud kotid ja neis olnud post säilis, kokku on 700 kirja, kaarti ja arveid. Kui ka teistes kottides olnu oleks säilinud, oleks veelgi rohkem kirju,» sõnas ajalooliste esemete konservaator Eleni Katsiani.

Pärast pinnale toomist postikotid avati, selles olnud kirjad külmkuivatati ja siis puhastati mereveest, võimaldades hiljem heita pilku teise maailmasõja ajal elanud inimeste ellu.

Suurbritannia Londoni postimuuseumi konservaator Jackie Coppen leidis kirjade seast kirja, mis oli kirjutatud Irise-nimelisele naisele ja milles mees kirjutab, et igatseb naise järele.

«Nii nagu enamik kirjadest, oli ka Irisele kirjutatud kiri mõnevõrra kannatada saanud. Hoolimata puuduolevatest osadest, oli ikkagi aru saada, et tegemist on armastuskirjaga, mis saadet kaugelt ja milles on palju tundeid,» teatas konservaator.

Veel kaks laevalt päästetud kirja olid kirjutatud isa poolt oma pojale ja tütrele, kes arvatavalt olid sõja eest evakueeritud.

Isa kirjutas oma tütrele Pamile: «Saan aru, miks ema sind Wycombe’i tagasi saatis, sest seal on turvalisem. Sõda on inimeste elu segamini löönud, kaasa arvatud meie oma».

Isa saatis oma margikogujast pojale Michaelile kogu maailmast pärit marke ja lühikese sõnumi, et poja kirjutamisoskus on võrrelde eelmise kirjaga paranenud ning tal on hea meel, et pojale meeldib talle kingitud jalgrattaga sõita.

Konservaatorite sõnul näitavad kirjad, millist elu elasid sõja ajal tavalised inimesed, kes olid ärimehed, misjonärid, sõdurid ja paljud teised. Nende kirjades on põhiteemadeks elusündmused, armastus, truudus, usk, äri ja loomulikult ka ilm.

Kaubalaev SS Gairsoppa oli konvoi SL-64 koosseisus kui saabus Indiast tagasi Suurbritanniasse, laadungiks hõbedakangid, mis olid mõeldud kuninglikule rahapajale.

Kuna laeval hakkas kütus lõppema ja tekkis torm, otsustas kapten teha peatuse neutraalsel Iirimaal ja minna Galway sadamasse.