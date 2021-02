Ameerika Ühendriikide paljudes osariikides, kaasa arvatud Texases on talv, õhutemperatuur on osades paikades - 20 kraadi ja oli ka lumetorm, mis tõi kaasa, et miljonid inimesed on elektri ja veeta, kuna elektriliinid on saanud kahjustada ja veepuhastusjaamad on külma tõttu lakanud töötamast.