Kaisa on enda sõnul elav näide sellest, et iga lödipüks võib end vormi ajada. «Mul puudub täielikult igasugune sportlik taust, vihkasin kekatunde ja kõigist trennidest hoidsin eemale.»Kõige suurem klõps tema peas käis ära siis, kui ta käis 2016. aastal Salme kultuurikeskuses fitnessivõistlust vaatamas. Sinna jõudis ta aga puhta juhuse tõttu. «Võitsin Facebooki loosis piletid ja võtsin isa kaasa,» kirjeldab Kaisa sündmust, mis oli tema fitnessiteekonnal määrava tähtsusega. Enda sõnul poleks naine võistlusele ilma võidetud piletiteta mitte kunagi läinud. Ta vaatas kauneid naisi laval ja mõtles, et tahaks olla samasugune. Kaisat kannustas ka see, kuidas isa hakkas tema pooleldi naljaga tehtud repliigi üle naerma. «Ütlesin veel isale poolnaljaga, et ühel päeval tahan ma seal laval olla. Isa vaatas mind ja hakkas kõva häälega naerma. See oli minu jaoks see määrav moment. Mis mõttes sa naerad mu välja?»