Korruptsioonikahtlustuse saanud Kersti Kracht: kas te peate mind idioodiks?

«Mis te nalja teete? Olete lolliks läinud? Kas te peate mind idioodiks? Ma olen öelnud igal pool, et ma ei tunnista ennast süüdi ega ka kahtlustatavaks. Nendel ei ole alust. Siis te küsite minu käest, kas ma tunnistan ennast süüdi. Huko Aaspõllu, kas te peate mind täisidioodiks? Kas te ERR-ist helistate või? See on Eesti Rahvusringhääling. Eesti Rahvusringhääling küsib sellist küsimust või? Mis te teete nagu... huumorisaade olete või?»

«Ei ole mitte midagi toimunud. Mitte midagi ei ole üldse toimunud. Mitte midagi ei ole toimunud. Mitte mingeid tehinguid ei ole üldse toimunud. Never, ever. See on fabritseeritud. See on fabritseeritud. Küsige prokuratuuri käest, miks nad fabritseerivad kriminaalasju. Küsige nende käest. Mina ei tea seda. Mina ei ole fabritseerija. Mitte mingeid tehinguid ei ole toimunud üldse. Kõik. Mul ei ole aega rohkem. Ma pean ära minema. Aitäh teile.»