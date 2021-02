INTERVJUU ⟩ Rein Rannap Eesti Laulu ei salli: laulgu, mis keeles tahavad, tagurpidi või toogu kuradi vanaema lavale

Intervjuus tunnistas helilooja Rein Rannap, et tal on Eesti eurolaulu võistlusega olnud selliseid kogemusi, et enam osalema ei tõmba. «Ma olen lihtsalt näppe kõrvetanud seal mitu korda,» põhjendas ta seda, miks ta sarnaselt teiste vanade tegijatega Eesti Laulul ei osale.

«Kui minu laul sai publiku meelest kõige paremaks lauluks, võeti just žürii arvamus,» meenutas ta. «Siis aga selgus, et selle laulu tekst on korra enne kõlanud.» Rannapi sõnul tõlgendati Eurovisiooni reegleid Eesti korraldajate poolt omavoliliselt. «Eks need intriigid on seda ettevõtmist algusest peale saatnud,» arvas muusik.

Rannapi sõnul on puusse pandud ka kogu Eesti laulu konkursi nimega. «Aga palun, nimetage asju õigete nimedega, tegemist on Eurovisiooni Eesti eelvooruga - mis sel nimel viga on?» ei mõista 67-aastane muusikalegend. «Laulgu nad mis keeles tahavad, kasvõi tagurpidi või toogu kuradi vanaema lavale,» ei sedanud Rannap piire.

Eesti Laulu nimi aga sellele tema sõnul ei sobi. «Minu arvates on kurb, kui Eesti laul on ingliskeelse või teevad seda välismaa heliloojad ja esitajad,» põhjendas ta. See on üks põhjustest, miks ta kodumaist eelvooru juba ammu jälginud pole.

Samas ei ole lõppvõistlus tema arvates kunagi igav. «Seal ei raisata aega, see on äärmiselt tihe show. Kolm minutit kannatab iga rahva parimat esitust vaadata küll,» kinnitas Rannap.

Tsirkus maksumaksja raha eest

«Me näeme, et meie Eurovisiooni-valikul on rõhk show'l, välimusel, liikumisel, siis sellisel moodsal kõlal,» kirjeldas Rannap. «Kui aega üle jääb, mõeldakse, et mingid noodid peaks ka olema - ta-da, ta-da!» torkas muusik ning ütles, et need jäävad enamasti kahe-kolme noodi liigutamise juurde.

«See pole oluline enam. Ei vokaalne esitus ega muusika,» on Rannap pettunud. «Umbes viis aastat pole ma enam seda eelvooru jälginud,» tunnistas ta. Probleem pole aga mitte muusikas. «Ma ei kannata neid vahetekste, nalju ning küsimusi,» naeris ta. «Ma ei saa aru, miks peab see maksumaksja raha eest tehatav asi nii glamuurne ja kallis olema.»

Rannapi arvates on raha mõju muusikakultuurile isegi hullem, kui okupatsiooniaegse tsensuuri oma. «Kultuuril oli nõukogude ajal ikkagi võrratult parem elu,» avaldas ta. «Oli väike ideoloogiline kontroll, mis puudutas sõnu. Praegu see, kuidas raha kontrollib meid, on ikka palju hirmsam.»