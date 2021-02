NUNNU! ⟩ Lauri Pedaja kihlatu Gethel avalikustas õige pea sündiva pisipõnni soo

Gethel tõdeb, et ei ole kuigi palju rasedusteekonda Instagramis kajastanud, kuigi naine arvas, et tema profiil täitub kiirelt kõigusugu nunnude beebipostitustega. «Tegelikult oleme seda teekonda pigem omaette koos Lauriga nautinud,» tõdeb peagi emaks saav Gethel oma Instagramis.

Naise sõnul on möödunud lapseootus igati rahulikult, hoolimata sellest, et keha kõiksugu vingerpusse teeb. «Mu keha muidugi kohaneb ja reageerib igasugu huvitavat moodi küpsevale beebile, on mõni päev vapram ja teine päev natuke kurnatum, aga see on kõigele vaatamata nii-nii äge kogemus!», kirjutab Gethel rõõmsal toonil.

«See, milleks naise keha on võimeline, on lihtsalt maagiline. Kõik hirmujutud, mida erinevad emad siin-seal on rääkinud, jooksevad minust puutumatult mööda,» jutustab Gethel, kes vastupidiselt oma sünnituse pärast väga põnevil on. «Ma usaldan oma keha ning ma usaldan end ja Laurit».

Getheli sõnul ootab ta põnevusega uut elu ja kohtumist pisikese ilmaimega. «Samamoodi kasvab ka soov pesa punuda ja vajalik beebikraam kokku osta. Kui seni on beebi garderoobi täiendanud peamiselt minu ema, kes on tulihingeline kaltsukate fanatt, siis nüüd olen ka mina beebiasju sirvima hakanud ja mõne paari sipukaid, sokke, bodisid ja muud vajalikku koju toonud,» räägib Gethel, kes on vaimustusest sellest, kui armsad beebide riided on.

Postituses avaldab Gethel ka oma heameelt suure jälgijaskonna üle. «Mul on nii vedanud, et mulle on siia kogunenud selline sõpruskond toredaid inimesi, kes igati kaasa elavad, mure tunnevad, toeks on, toredat nõu annavad ja palju muud,» tänab Gethel oma jälgijaid.