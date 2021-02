OTSEPILT ⟩ Laura Põldvere võistleb Soome eurolaulu finaalis Eurovisioonile pääsu nimel

Laura astub üles UMK (Uuden musiikin kilpailu) finaalis, kus ta on üks seitsmest finalistist. Võistlus toimub Tampere Mediatalo stuudios ning Laura poolt on võimalik hääletada telefonitsi kui ka YLE äpi kaudu. Võitja selgub rahvahääletuse ja rahvusvahelise žürii otsuse liitmisel.

Soome Eurovisiooni eelvooru kandideeris ligi 300 laulu , mille hulgast Laura lugu valiti välja kuue parema sekka. Seitsmes finalist on eelmise aasta võitja Aksel Kankaanranta , kel sarnaselt Uku Suvistega Eurovisioonile minemata jäi. Laura konkurentide seas on veel estraadiartist Danny , tulevikutäht Ilta ja Rootsi 90ndate popartist Pandora .

Laura võistlusloo «Play» autorid on Karl-Ander Reismann, Reinis Straume ja Laura ise. «Kogu sündmuse ettevalmistus on kestnud juba neli kuud ning see on minu jaoks olnud enneolematu kogemus,» ütles Laura, kelle sõnul on Soome publiku ootused teised kui Eestis. «Lähen tegema suurepärast esitust ja mõeldes kandideerinud lugude arvule, tunnen, et olen enda jaoks suure võidu juba saavutanud,» kinnitas lauljanna.