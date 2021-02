PILDID ⟩ Eesti Laul reageeris terviseameti kriitikale: lauljad istuvad nüüd uhkes üksinduses

Saatejuht Tõnis Niinemets teatas Eesti Laulu teises poolfinaalis, et nüüd on green room'i kaamera ette lubatud ainult kollektiivide solistid. See tähendab, et bändiliikmed, taustalauljad, heliloojad ja ülejäänud taustajõud on saadetud tulemusi ootama lava taha.