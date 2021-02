TULEMUS TEADA ⟩ Laura jäi Soome euroloo finaalis viimaseks!

Laura võistlusloo «Play» autorid on Karl-Ander Reismann, Reinis Straume ja Laura ise. «Kogu sündmuse ettevalmistus on kestnud juba neli kuud ning see on minu jaoks olnud enneolematu kogemus,» ütles Laura, kelle sõnul on Soome publiku ootused teised kui Eestis. «Lähen tegema suurepärast esitust ja mõeldes kandideerinud lugude arvule, tunnen, et olen enda jaoks suure võidu juba saavutanud,» kinnitas lauljanna.