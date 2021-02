Üllatuslikult finaalist kõrvale jäänud Gram-Of-Fun: natuke on alati kurb

Gram-Of-Funi laulja Kristel Aaslaid tänas Instagrami-loos fänne poolehoiu ja toetussõnade eest. «See tähendab meile väga palju, te olete megaägedad,» kiitis ta ning saatis fännidele virtuaalse suudluse.

Aaslaid tunnistas, et oleks ikkagi tahtnud finaali pääseda. «Natuke on alati kurb, et ei saa uuesti lavale, aga samas on ülihea, et saime teha seda, mis meile meeldib,» leidis ta olukorrast midagi positiivset.

Aaslaid kõneles fännidega ka Gram-Of-Funi instakonto kaudu, kus kinnitas veelkord, et finaalist väljajäämine ei tähenda, et bändist enam tulevikus midagi ei kuule. «Mis me oskame öelda, meil läks täpselt nii, nagu minema pidi. Me kohtume teiega siis, kui kohtuma peame, siis kui jälle saab,» rääkis ta.

Tänusõnad said edastada ka teised bändiliikmed. «See põlemine, mis siit täna saime, jääb!» kinnitati üheskoos.

Nii rahulikult ei reageerinud aga Eesti Laulu välismaised jälgijad, kes nägid Gram-Of-Funi loos potentsiaalset võidulaulu. «Kas ma olen siiani üleval, kuna mind kummitab, et Gram-Of-Fun ei jõudnud finaali? Võib-olla,» säutsus eurovisioonifänn Matt kell 3 öösel. «Kõige kurvem tulemus: Gram-Of-Fun raiuti Eesti Laulult maha,» kirjutati veel Twitteris.

Üks eurovisioonifänn arvas, et Gram-Of-Funi laul hääletati välja, kuna Eesti ei oleks tahtnud uuesti Eurovisiooni korraldada. «See lugu on liiga võimas ja legendaarne, Eesti mõtles, et me ei saa sellist asja endale lubada,» säutsuti.