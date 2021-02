Kogenud suhkruissi kergitab saladusloori, millised summad kohtingumaailmas liiguvad

Ettevõtja ja endine investeerimisanalüütik Seth Sokoloff rääkis Daily Starile antud intervjuus, et on oma isiklikust kirest teinud töö: mees pani hiljuti püsti suhkrudeitimise veebisaidi. Ise on ta suhkruissi rollis olnud juba kuus aastat.

Chicago ülikoolis filosoofiat ja majandust õppinud ärimees rääkis intervjuus ka eelarvamustest, mis paljudel meestel suhkruissindusega seoses on. «Kui suhkruissid küsivad, kui palju nad peaks naistele maksma, soovitan ma tavaliselt anda suhkrubeebile sama palju, kui oleks ühe kuu üür,» õpetas Sokoloff.

Ärimehe arvates on suhkrubeebide pidamine odavam, kui sageli arvatakse. «Mõned arvavad, et suhkruissid kulutavad 10 000 naela kuus, aga tegelikult on palju naisi, kes oleksid õnnelikud, kui saaksid 1000 naela kuus,» märkis Sokoloff. 1000 naela on umbes sama palju kui Eesti keskmine netopalk: 1157 eurot.

Siiski tunnistas ettevõtja, et kes tahab pidada rohkem kui ühte suhkrubeebit, peab suuremaid summasid välja käima. Sokolofi sõnul on seegi tavaline.

Selliseid naisi ilma rahata ei saaks

Miks jõukad mehed endale suhkrubeebisid tahavad? Sokoloff teab oma kogemusest rääkida, et see on andnud talle võimalusi saada kätte naisi, kes on tema «liigast väljas». Praegu ameeriklasel aga suhkrubeebisid pole, kuna ta on paar viimast kuud teinud usinalt tööd oma veebisaidi kallal.

Sokolofi sait annab meestele võimaluse kohtuda naistega, kes hindavad nende saavutusi ja viisakust. «Me pakume turvalist ja toetavat keskkonda meestele, et saada ühendust suhkrubeebidega, kes tahavad nendega tutvuda, samal ajal hoides täielikku anonüümsust,» reklaamis Sokoloff välja.

Mehed pääsevad saidile raha eest, naised aga tasuta – juhul kui nad läbivad kohustusliku «kinnitamise» intervjuu. Ärimehe sõnul kasutatakse küsimustikku, et kontrollida, ega naised pole «sotsiopaadid». «Me küsime neilt, kas neid huvitaks, kui nad riivaksid teiste tundeid,» selgitas Sokoloff.

Kas suhkrubeebid peavad tingimata «issidega» magama? Seda Sokoloff ette dikteerida ei saa. Ärimehe sõnul otsustab igaüks ise, mida ta täpselt oma suhtes teha tahab.