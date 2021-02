UUS HOBI? ⟩ Lauljatar Grete Paia käis vana autoga ringrajal rallimas

«Mannergud hoos🚙💨🏁,» kirjutab Grete Paia pildi kirjelduseks. Kui muidu näeb lauljatari mikrofon käes, siis nüüd haaras Grete kätte hoopis sinise Seat Cordoba rooli, et teha paar kiiremat. Grete Instagrami loost selgus, et koju toodi ka kõige stiilsema sõidu tiitel.

Mannergute mõõduvõtu kohulehel selgub, et kestvussõidu põhiliseks eesmärgiks on tuua kokku sõbrad, kes annaksid vanale, aeglasele ja muul põhjusel ühiskonna poolt ära põlatud autole veel viimane võimalus end tõestada ja muidu, et veeta üks tore päev ringrajal.